La Ryder Cup se aplaza hasta 2021

Miércoles 8| 1:25 pm





La Ryder Cup, la competición bianual que enfrenta a la representación de los golfistas estadounidenses contra los europeos, y cuya próxima edición se debía jugar en 2020, se aplaza hasta 2021, debido a los efectos causados por la pandemia de coronavirus, según anunciaron este miércoles de forma conjunta la PGA of America, la Ryder Cup Europe y el PGA Tour.



Asimismo, queda reprogramada la Presidents Cup, que enfrenta a la representación de jugadores de Estados Unidos contra otra integrada por jugadores no europeos, se iba a jugar en 2011 y pasa a 2022.



La 43ª Ryder Cup, programada para la semana del 22 al 27 de septiembre de 2020 en Whistling Straits en Kohler, Wisconsin, pues pasa ahora a la semana del 21 al 26 de septiembre de 2021. La defensora del título es Europa, que se impuso en 2018 a Estados Unidos, en Versalles (París).



Del mismo modo, la Copa Presidentes 2021, inicialmente programada para el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2021 en el Quail Hollow Club en Charlotte, Carolina del Norte, ahora se jugará del 19 al 25 de septiembre de 2022.



Además, como resultado del cambio de fecha de la Copa Presidentes, el Campeonato Wells Fargo se jugará en su sede tradicional en Quail Hollow en 2021 y en TPC Potomac en 2022, durante el año de la Copa Presidentes.



La decisión de reprogramar la Copa Ryder se tomó en base a la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y en conjunto con el estado de Wisconsin y el Condado de Sheboygan, con la salud y el bienestar de todos los involucrados como la máxima prioridad.



"A diferencia de otros eventos deportivos importantes que se juegan en instalaciones ya existentes, nosotros teníamos que tomar una decisión antes de empezar el montaje de las infraestructuras", dijo el CEO de la PGA de América, Seth Waugh. “Era evidente que a día de hoy nuestros expertos médicos y las autoridades públicas de Wisconsin no podían garantizar un evento responsable en septiembre con miles de espectadores. Dada esa incertidumbre, sabíamos que el aplazamiento era la decisión correcta“, agregó, en declaraciones facilitadas por su orgamismo.



“Por decepcionante que sea, nuestro deber es hacer todo lo posible para salvaguardar la salud pública. Los espectadores que apoyan tanto al equipo estadounidenses como al europeo son los que hacen de la Ryder Cup un evento único, y jugar sin ellos no era una opción. (...) Esperamos poder ofrecer este popular espectáculo a una audiencia global en 2021", concluyó.



Por su parte, Guy Kinnings, Director de Ryder Cup Europa recordó que "la Ryder Cup es uno de los mejores eventos deportivos del mundo, totalmente único en nuestro deporte por la atmósfera creada por los apasionados espectadores de ambos equipos". "Si bien ese punto es significativo, no es tan importante como la salud de los espectadores que, en estos tiempos difíciles, supone la consideración principal. Hemos pensado en todas las opciones, incluyendo jugar con aforo limitado, pero todos convenimos que eso acabaría por diluir la magia del evento”, añadió



Con esta decisión de jugar la Ryder Cup 2020 en septiembre de 2021, todas las ediciones posteriores también cambiarán a años impares: 2023 / Marco Simone Golf and Country Club (Roma, Italia); 2025 / Bethpage Black (Farmingdale, Nueva York); 2027 / Adare Manor (Condado de Limerick, Irlanda); 2029 / Hazeltine National Golf Club (Chaska, Minnesota); 2031 / Europa (por determinar); 2033 / The Olympic Club (San Francisco); 2035 / Europa (por determinar); 2037 / Congressional Country Club (Bethesda, Maryland). / EFE.