Trezeguet recuerda su penal fallado en la final del Mundial 2006 y su charla con Diego Maradona

El exdelantero francés David Trezeguet reveló en una entrevista con el programa #ESPNF90 algunos detalles de su penal fallado en la final del Mundial 2006, en la que Francia perdió ante Italia en la definición desde los doce pasos. Además, contó cómo fue su primer encuentro con Diego Maradona, quien le dio ánimo y le pidió su camiseta.

Trezeguet, quien había sido campeón del mundo con Francia en 1998, tuvo la mala fortuna de ser el único que erró su disparo en la tanda de penales de la final de 2006, disputada en Berlín. Su remate se estrelló en el travesaño y le dio la ventaja a Italia, que luego se consagraría campeón al ganar 5-3.

"Yo soy el que erra el primer penal y mi idea era que el 'Pelado' Barthez uno iba a sacar. No solo que no hubo una chance, sino que no había una foto. Se tiraba al lado contrario de donde iba la pelota. Al cuarto penal dije: 'Por favor, por lo menos salí en la foto'", recordó Trezeguet, quien admitió que estaba "muy triste" por su falla.

Sin embargo, el franco-argentino recibió el consuelo de una leyenda del fútbol mundial: Diego Maradona, quien se acercó a él en el hotel donde se alojaba la selección francesa y le dio unas palabras de aliento.

"Diego me dijo: 'David, era imposible y lo sabés'. ¿Por qué?, le dije yo. 'Tenías al hombre bala en el arco. Se tiraba así y no sacaba las manos'. Así entré y fue mi primer contacto con él", relató Trezeguet, quien se refirió al arquero italiano Gianluigi Buffon, considerado uno de los mejores de la historia.

Trezeguet también confesó que Maradona le pidió su camiseta de la final, a lo que él accedió con gusto. "Me dijo: '¿Me podés dar tu camiseta?'. Yo le dije: '¿Cómo no te la voy a dar?'. Fue un honor para mí que me la pidiera. Era la camiseta número 20, la que usé en la final", dijo.

El exjugador de la Juventus expresó su admiración por Maradona, a quien calificó como el mejor jugador de todos los tiempos. "Fue un ídolo para mí, un referente, un ejemplo. Lo que hizo por el fútbol argentino y mundial fue increíble. Siempre lo voy a recordar con mucho cariño y respeto", afirmó.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a un paro cardiorrespiratorio. El astro argentino fue campeón del mundo en 1986 y subcampeón en 1990. Es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.