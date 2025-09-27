Sindicato de Futbolistas exigen abrir investigación por el fallecimiento de Billy Vigar

Suscríbete a nuestros canales

Luego del lamentable fallecimiento del ex canterano del Arsenal, Billy Vigar durante un partido, el sindicato de futbolistas de Inglaterra, ha solicitado que se abra una investigación por el hecho que lo llevó al estado de coma y luego al deceso. El joven de 21 años, sufrió una grave lesión cerebral tras golpearse con un muro mientras disputaba un partido contra el Finchley en la Isthmian League Premier Division, es decir, la Séptima división del fútbol inglés.

Cronología de la muerte de Billy

Luego de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar entró en coma inducido. El martes debió someterse a una operación para aumentar sus posibilidades de vida. Aunque sí le ayudó, la lesión fue muy fuerte y no pudo resiste, quedando sin signos vitales este martes por la mañana.

Solicitud del sindicato

Muchas son las personas que se han unido para firmar una petición en las últimas horas que permita eliminar los muros de ladrillo en los campos de fútbol, mientras que el sindicato de futbolistas de Inglaterra, a través de su presidente Maheta Molango, solicitó se abriera una investigación para asegurar el bienestar de los jugadores.

"Claramente tiene que haber una investigación formal en este incidente para que se conozcan todas las circunstancias en torno a ello. Todos nuestros pensamientos están con la familia de Billy y con sus amigos y en darles todo el apoyo que necesiten. Todos los jugadores deberían estar seguros al jugar o entrenar y no estar en riesgo por factores fuera de su control. Tenemos que asegurarnos de no dejar pasar las oportunidades para hacer los campos más seguros y que no sea necesario que pase algún incidente grave para que se lleven a cabo los cambios", aseguró Maheta.