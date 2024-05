MLS: Gerardo Martino le cerró las puertas a esta leyenda del Real Madrid en el Inter Miami (+Video)

El pasado miércoles 15 de mayo se celebró la 13º jornada de la actual temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS), en la que 26 equipos de la máxima división del fútbol estadounidense midieron fuerzas en una fecha más del campeonato liguero.

Uno de esas delegaciones fue el Inter Miami. El combinado rosa de la MLS visitó el Orlando City Stadium para escribir un nuevo capítulo en la historia de los “Clásicos del Sol”, duelo en el que las “Garzas” buscaban continuar con su buena racha de resultados con el objetivo de mantener el liderato de la Conferencia Este del balompié americano.

El elenco dirigido por Gerardo “Tata” Martino tuvo que verse las caras ante su máximo rival sin Lionel Messi, quien no viajó con el resto del equipo por una lesión en la rodilla que sufrió el pasado sábado en el partido ante Montreal.

De esta manera, el Inter Miami no pudo romper el cerrojo defensivo del combinado local, y se fue de regreso a Fort Lauderdale con un amargo empate sin goles. Asimismo, las Garzas mantienen un negativo récord de una victoria, dos empates y dos derrotas, en cada uno de los partidos en los que el capitán de la selección argentina no está en el campo.

Pensando en fichajes

A pesar de que la actual temporada de la Major League Soccer este comenzando, el Inter Miami ya se encuentra ultimando los detalles de sus próximos ingresos en la plantilla para la venidera campaña del certamen. Jugadores como Sergio Ramos, Keylor Navas o Neymar, han sido rumoreados con una posible llegada a Fort Lauderdale.

Sin embargo, luego de finalizado el enfrentamiento del pasado miércoles, el “Tata” Martino compareció ante los medios de comunicación en la rutinaria rueda de prensa, en la que saldó los rumores sobre el posible interés del club con Keylor Navas.

"No hace falta que estudie el currículum (de Keylor Navas) porque es un arquero de mucha jerarquía, pero nosotros no estamos pensando en remplazar a nuestro portero (Drake Callender). No estamos buscando reforzar la portería", aseguró el argentino.