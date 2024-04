MLS: Promesa del Inter Miami elige entre Real Madrid y Barcelona (+Declaraciones)

Con la llegada de Lionel Messi al Inter Miami muchos jugadores repartidos por todo el mundo decidieron buscar un nuevo reto en su carrera y aceptar jugar en la Mayor League Soccer; algunos con el vigente campeón del mundo y otros en algún equipo de Estados Unidos.

Uno de ellos, fue la promesa de la Selección Argentina, Federico Redondo, quien abandonó Argentinos Jrs. para acompañar al ex jugador del Fútbol Club Barcelona en el proyecto de las "Garzas", a pesar de tener múltiples ofertas de equipos en Europa.

Sin embargo, en una entrevista para Diario AS, el joven mediocampista albiceleste aseguró que esta experiencia en la liga americana, podría servir para dar el salto a un grande Europa, "Yo, hoy por hoy, tengo la cabeza puesta acá, pero sí es verdad que los datos no mienten: en el último año fue el país que más exportó a Europa".

No se puede negar, que al ser hijo de Fernando Redondo (ex futbolista del Real Madrid), era inevitable que le preguntarán sobre cuál es su equipo favorito y si le gustaría pertenecer a la Liga EA Sports en un futuro cercano, "Es una liga que me gusta mucho. Predomina el buen pie y la posesión de balón, que es lo que se lleva años viendo allí. El Barça, por ejemplo. Tiene un estilo de juego muy marcado, mantener la posesión, conservar el balón, y es lindo. Pero a mí me mueven los colores. Yo soy fanático del Real Madrid desde que soy un niño".

Su sueño era jugar con Messi

El centrocampista de 21 años confesó que uno de sus máximos sueños era compartir cancha con el actual balón de oro y que se fija bastante en su estilo de juego, "Es un sueño cumplido. Te hace todo más fácil. Todavía no he llegado a pedir ninguno consejo. Los ves dentro de la cancha y ya con eso te demuestran todo. Siempre quieren ganar, competir. Eso es lo más importante".

Por otro lado, en lo que va de temporada Redondo acumula cuatro partidos con el Inter Miami en todas las competiciones (MLS y Concachampions), donde consiguió dar una asistencia; desafortunadamente, cuando estaba empezando a ser regular en el equipo, se le presentaron varios problemas físicos que le impidieron mantener su rendimiento.