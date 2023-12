MLS: ¿Cuántos goles generaron Luis Suárez y Lionel Messi en su última etapa juntos?

El propietario del Inter de Miami, David Beckham, está consiguiendo lo que hace algunas temporadas parecía imposible, reunir en la Mayor League Soccer a dos de los jugadores que marcaron una época en el mundo del fútbol, Lionel Messi y Luis Suárez.

En cuanto al diez argentino, ya había sido noticia cuando fichó por las "Garzas" el 15 de julio de 2023, procedente del París Saint-Germain, provocando un impacto inmediato tanto en el vestuario como en la fanaticada, logrando que estrellas mundiales de otras disciplinas, acudieran a los estadios sólo para ver al vigente campeón del mundo y apoyarlo en su estadía en Estados Unidos.

Y ahora, el conjunto americano suma al delantero uruguayo al equipo, juntando de este modo, a una dupla que hizo historia con el Barcelona hace unos años atrás, levantando la quinta y última UEFA Champions League de su palmarés, siendo capaces además, de convertirse junto con Neymar Júnior, en uno de los mejores tridentes que han pasado por el conjunto azulgrana.

Los números de Lionel Messi con el Barcelona

La etapa de Messi en el combinado español, es una de las más grande que haya existido jamás y es que ahí, fue donde se consolidó como uno de los jugadores más destacados de la historia, acumulando increíbles estadísticas que agrandan más su leyenda en este deporte. En total, la "pulga" facturó 672 goles y 303 asistencias en los 778 partidos que disputó con la camiseta blaugrana, levantando un total de 41 títulos.

Los números de Luis Suárez con el Barcelona

El inicio del "Pistolero" con el club español no fue el mejor, debido a que no pudo jugar la primera parte de la temporada por la sanción que recibió tras la agresión al exjugador italiano, Giorgio Chiellini, en el Mundial de Brasil 2014, sin embargo, esto no fue un impedimento para meterse entre los máximos goleadores del Barcelona, anotando un total de 198 goles y 113 asistencias en 283 compromisos.

Sus estadísticas combinadas

En su etapa juntos, el capitán de la selección albiceleste consiguió 280 tantos, que sumado a los 198 que facturó Suárez, da un total de 478 anotaciones una cifra que ilusiona mucho a la hinchada del Inter y que de repetir ese gran rendimiento, serán de los principales candidatos a ganar la MLS la próxima campaña. Además, hay que mencionar, que de los 672 goles que marcó Messi con el Barça, el 41% fue compartiendo vestuario con el charrúa, un dato que simboliza la gran conexión que tienen en el campo.