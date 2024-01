¡Regresó a casa! Estas fueron las primeras palabras de Andrés Guardado en su llegada a México (+Video)

Este martes 23 de enero, Andrés Guardado arribó a tierras aztecas junto a su esposa e hijos, para finalizar el papeleo para convertirse en nuevo jugador del Club León para el resto del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El centrocampista mexicano llega a México dos días después de haber recibido una despedida en el Estadio Benito Villamarín, casa del Real Betis Balompié, en el que todos los aficionados que asistieron al encuentro ante el FC Barcelona, corearon el nombre de Guardado, y le agradeció al tapatío por sus siete temporadas de servicio en el combinado de la ciudad de Sevilla.

El internacional mexicano de 37 años fue cuestionado sobre sus expectativas en su regreso a la máxima división del fútbol mexicano. “Estoy muy contento de estar aquí en mi país y jugar en un equipo histórico como León y, nada, cansado del viaje también”, fueron las primeras declaraciones de Andrés Guardado.

Asimismo, reconoció de buen humor que no se esperaba la despedida que tuvo en España por parte del Betis y su afición. “Sin palabras, la verdad, algo que no me esperaba, pero hay que darle rápido vuelta a la página. Lo que se hizo ya está hecho y ahora hay que escribir una nueva historia”.

Andres Guardado, quien confirmó que jugarán un año y medio con León en la Liga MX, reconoció que siempre espero retirarse como jugador en el fútbol mexicano “porque es mi país, ¿por qué no?”. Y al mencionarle por qué no decidió firmar con Atlas, el club que le vio nacer como futbolista profesional, dijo que “Atlas nunca se acercó conmigo para ir para allá”.

El exseleccionado nacional con México viajará a horas de la tarde, donde espera ser presentado como nuevo jugador de “la Fiera”, equipo con el que espera hacer su debut el próximo 27 de enero ante el Santos Laguna en el Estadio León, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada del campeonato liguero.