Liga MX: Una leyenda mexicana alza la voz sobre la selección nacional

Una de las grandes leyendas del fútbol mexicano que jugó mundiales y marcó goles importantes no pudo mantenerse callado por la pésima derrota que sufrió el Tri contra la Selección de Estados Unidos por la Final de la Concacaf Nations League. De hecho, el ex jugador resaltó el gran problema del fútbol en México y su posible solución.

Alberto García Aspe no pudo contener su ira contra la Selección Mexicana de fútbol luego de perder 2-0 contra su similar de Estados Unidos por la Concacaf Nations League. De hecho, el ex jugador estalló e hizo un análisis de la situación del fútbol en el país durante su intervención en el programa Caliente TV transmitido por YouTube… "¿Cuántas Copas América jugamos? El 95% de los jugadores estábamos en México, había 2 en Europa, llegamos a la final, así que no vengan con estupideces de que tienen que estar allá".

Seguidamente resaltó... "Ojalá muchos se vayan a Europa, pero para eso tenemos que trabajar aquí... hoy las fuerzas básicas son una porquería, no hay ascenso, no hay descenso... me pudre perder ante Estados Unidos".

¿Quién es Alberto García Aspe?

Alberto García Aspe es uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano, jugó en Pumas, Necaxa, América y Puebla. Es una persona con un gran conocimiento en la Liga MX y entiende cuales son los problemas de la competición y lo que repercute en la selección.

Aspe debutó con México el 21 de febrero de 1989 ante Guatemala, seguidamente jugó 86 encuentros y anotó 21 goles. Estuvo en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea y Japón 2002, donde terminó su carrera.

Por otra parte, fue directivo de Pumas UNAM durante un año aproximadamente, donde reconoció gran parte de los errores en el fútbol mexicano, comenzando desde las inferiores.