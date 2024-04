Liga MX: ¡Lo tiene decidido! Estrella del Pachuca quiere ir a Europa (+Declaraciones)

El próximo viernes 26 de abril se abrirá el telón de la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los 18 equipos pertenecientes a la máxima división del fútbol mexicano buscarán culminar la temporada por todo lo alto con una victoria, para así asegurar su puesto en los cuartos de final del balompié azteca.

En este sentido, el Pachuca es una de las delegaciones que cuenta con la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda de la competición de manera directa. El elenco dirigido por Luis Almada medirá fuerzas ante Mazatlán en la última fecha del campeonato mexicano, el cual afrontarán con la obligación de quedarse con los tres puntos.

Erick Sánchez se ha convertido en uno de pilares del gran momento del Pachuca, junto a Salomón Rondón e Idrissi. Debido a las grandes actuaciones a lo largo de la temporada, el centrocampista mexicano de 24 años ha sido pretendido por varios equipos de la Liga MX, entre ellos el Club América.

“Mi sueño es Europa”

Sin embargo, el oriundo de la capital mexicana no quiere quedarse en la máxima división del fútbol mexicano. "Hay ciclos que se tienen que cerrar, a mí no me gusta hablar antes, pero hay ciclos que debemos de cerrar y yo he visto a mis compañeros que tienen atrás, la calidad que tienen y es momento de que uno debe de darles oportunidad como a uno se la dieron en su momento”, comenzó Sánchez.

"Mi sueño es Europa, quiero ir a Europa, quiero pelear por mi sueño en Europa, como se lo dije a mi representante y al club: yo de Pachuca no quiero salir si no es a Europa, trataré de hacer lo posible para que se cumpla y si no el club decidirá", dijo en entrevista para Récord.

"A pesar de ser un referente trato de no verlo así y trato siempre de esforzarme, de demostrar y ayudar a los compañeros, trato de trabajar con mucha humildad para que ellos se sientan en confianza, poder ayudarlos a ellos les da fortaleza y uno tiene que ser consciente que ser referente es ayudar mucho a los compañeros", agregó.