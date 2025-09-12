Liga MX: América quiere imponer su poderío contra Chivas (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

El enfrentamiento entre el Club América y las Chivas de Guadalajara es el partido más esperado del fútbol mexicano. Sin embargo, en esta ocasión, el choque llega con una marcada diferencia en el rendimiento de ambos equipos.

Mientras que el América llega en un momento de gran forma, consolidado como un candidato al título, el "Rebaño Sagrado" vive una de sus peores crisis recientes, hundido en la parte baja de la tabla.

El gran momento del América

Las "Águilas" llegan al Clásico con la moral por las nubes. El equipo mexicano ha demostrado una solidez impresionante en el arranque del torneo, manteniéndose invicto con cinco victorias y dos empates en siete partidos.

Con un total de 17 puntos, se ubica en la segunda posición de la tabla general, a solo un punto del líder, Monterrey. Su ataque ha sido letal, mientras que su defensa ha mostrado una gran seguridad, lo que lo convierte en un rival formidable para cualquier equipo de la liga.

La crisis de Chivas

La situación en Guadalajara es completamente diferente. Las Chivas, un club acostumbrado a competir en los primeros puestos, se encuentran en una crisis de resultados que ha generado gran preocupación entre sus seguidores. Con solo cuatro unidades en seis partidos, el equipo ha registrado una victoria, un empate y cuatro derrotas.

La falta de gol y la fragilidad defensiva han sido los puntos débiles de un equipo que no encuentra el rumbo. La presión sobre la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores es inmensa. Un triunfo en el Clásico no solo les daría tres puntos vitales, sino que también podría ser el catalizador para un cambio de dinámica en lo que resta del torneo.

Dominio reciente en el Clásico

El historial reciente entre ambos equipos favorece al América de manera contundente, un factor que añade aún más presión sobre las Chivas. En los últimos cinco enfrentamientos, las "Águilas" ha ganado tres, con un empate y una sola victoria para Guadalajara.

El resultado más recordado de esta racha es la goleada de 4-0 que el América le propinó a Chivas en el último enfrentamiento, una herida que los aficionados del "Rebaño Sagrado" aún tienen presente.