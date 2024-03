América puso ultimátum a este jugador ante rumores de salida

El delantero uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez deberá definir su futuro en las próximas horas, así lo dio a conocer la cadena Fox Sport, quienes precisaron que el América habría puesto un ultimátum al jugador.

Al parecer, el ariete tiene intenciones de mudarse a la MLS, liga de la cual ha recibido un par de ofertas, situación que tiene cansada a la directiva “dorada y crema”.

“Hay ultimátum de la directiva del América para Cabecita. Ya le dijeron que primero arregle bien toda su situación, si tiene ofertas de la MLS o de otro lado”, señaló el periodista Carlos Rodrigo Hernández.

El comunicador social precisó que el conjunto rapaz advirtió al jugador uruguayo que “de no llegar a buen puerto con alguna negociación en estos días, “se cerrará cualquier posibilidad y habrá de concentrarse con el club para el fin de semana”.

Ha trascendido que la principal razón por la que Jonathan Rodríguez busca irse del América obedece a no ser un titular habitual con André Jardine, pensando en llegar con la mayor cantidad de rodaje posible a la próxima Copa América del verano con Uruguay.

“Que se arregle (posible traspaso) en la Ciudad de México y si no se llega a nada, que se incorpore al equipo. No hizo el viaje contra Atlas, no estará contra Chivas en la Ida (de Concacaf). Si es que se queda, ya estará considerado para el sábado frente a los Tigres”, dijo Hernández.

Por otro lado, se pudo conocer que el ariete charrúa “no forzará una salida al Portland Timbers de la MLS si las condiciones no son favorables para todas las partes”, Sin embargo, otro equipo de la Liga MX estaría al asecho de lo que suceda con el jugador.