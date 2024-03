A precio de gallina flaca: Este es el costo de las entradas para el Monterrey – Miami

Rayados de Monterrey e Inter de Miami disputarán el próximo 3 de abril el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions, sin embargo, este enfrentamiento no ha despertado gran interés entre los aficionados del conjunto de “Las Garzas”, razón por la que han tenido que poner en remate todas las entradas para su choque ante los regios.

Hay varios factores que provocaron el descenso de los boletos, entre ellos la ausencia de Lionel Messi en el encuentro, quien en días pasados salió lesionado, por lo que no estará presente, a pesar de que estarán Luis Suárez, Jordi Alba y Serio Busquets.

Monterrey es el líder del torneo mexicano con registro de ocho victorias y cuatro empates en 12 compromisos. Actualmente acumulan 28 puntos. No obstante, eso no parece ser razón suficiente para los aficionados.

El portal norteamericano World Soccer Talk dio a conocer que las entradas para el Estadio DRV PNK ahora tiene un precio mínimo de 60 dólares y un máximo de 90 cuando originalmente las localidades tenían un precio de 150 dólares.

La misma fuente resalta que solo los boletos en la parte alta del Chase Stadium entran en esta promoción, la cual requiere de un código para que se pueda obtener el descuento.

Los que quieran conseguir boletos para el partido a través de este código deben solicitarlo al club e ingresarlo en un enlace que los redirigirá a los precios especiales.

Otro de los factores que explica el medio ‘World Soccer Talk’ es que los seguidores de futbol de los clubes de la MLS prefieren asistir a los partidos en fin de semana y no a la mitad de la misma y ponen como ejemplo el partido de Inter Miami vs Nashville de la Concacaf, juego que no pudo vender todas las entradas.