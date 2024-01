Paulo Dybala dedica emotivo mensaje a José Mourinho tras ser despedido de la Roma

El argentino Paulo Dybala, jugador del Roma, se despidió este martes del técnico portugués José Mourinho, que fue despedido esta misma mañana tras los malos resultados.

"¡Gracias, Míster! Gracias por todo... trabajar contigo ha sido un placer enorme. Gracias por tus consejos y por cada palabra que me has dicho. Te deseo lo mejor a ti y a tu 'staff'. Espero vernos pronto", expresó el argentino en su cuenta de Instagram.

La 'Joya' ha sido el jugador más importante de la 'era Mourinho' en Roma. Ambos se han halagado durante esa última temporada de manera mutua en redes sociales y declaraciones públicas evidenciando su buena relación.

Después de que el Juventus Turín no quisiera renovar a Dyabala, el campeón del mundo encontró en el Roma un proyecto deportivo a sus pies; y en Mourinho un entrenador rendido a su calidad.

A partir de este mismo martes, será el italiano Daniele De Rossi, mítico jugador del Roma, el que se haga cargo del banquillo 'giallorosso' hasta final de temporada.

Ya destituido, y con Daniele De Rossi nombrado nuevo entrenador del Roma, el luso José Mourinho abandonó la ciudad deportiva de Trigoria y se despidió de la treintena de aficionados que acudieron a las afueras de la capital italiana para agradecer al setubalense por estas dos temporadas y media.

"Gracias a vosotros por estos dos años", dijo Mourinho desde el coche a los aficionados que acudieron a Trigoria para despedir a su ahora exentrenador, agradecerle por lo logrado y desearle lo mejor.

Unos aficionados que, antes de ver a Mourinho por última vez, se mostraron sorprendidos por la decisión del club de despedir al técnico que levantó en 2022 la Liga Conferencia, en la que fue primera final europea tras 31 años y el primer título desde 2008, y que llevó al equipo a la final de la Liga Europa la pasada campaña.

"No me ha gustado la decisión porque es una gran persona, pero lamentablemente los resultados non llegaban y cuando no vienen cambia el entrenador, es normal. Le sucede a otros entrenadores también", comentó un veterano seguidor romanista de 70 años que fue a despedir al técnico esta mañana.