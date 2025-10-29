Luciano Spalletti sería el nuevo entrenador de la Juventus, según fuentes

Suscríbete a nuestros canales

Luego de finalizar este lunes la ‘era Tudor’ en la Juventus. Igo Tudor ha sido destituido luego de siete meses en donde llevó al equipo blanquinegro a una crisis de resultados, el croata sustituyó el pasado 23 de marzo al también despedido Thiago Motta. Sin embargo, ya el club ha encontrado un nuevo sustituto.

Según el periodista Fabrizio Romano, Luciano Spalletti ha aceptado convertirse en el nuevo entrenador de la Juventus, y el acuerdo ya estaría cerrado.

En una publicación en la red social X, Fabrizio Romano explica “Acuerdo verbal hasta junio de 2026, con más opción de extensión en función del puesto que alcance en la Liga de Campeones esta temporada”.

También detalló que los trámites formales y los contratos están siendo revisados ​​por abogados antes de proceder a firmarse todos los documentos.

Situación de la Juventus

La Juventus se sitúa en el octavo renglón de la Serie A, a 3 puntos de los puestos de Champions, ocupado por el Inter, que perdió el sábado por 3-1 ante el Nápoles, líder empatado con la Roma. Mientras que en la UEFA Champions League, los blanquinegros, que cayeron por 1-0 contra el Real Madrid, ocupan la 25ª posición, fuera del acceso al playoff.