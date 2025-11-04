Un Real Madrid fortalecido llega a Anfield

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Xabi Alonso sigue generando comentarios y ecos de otras épocas. El buen fútbol que han generado los han llevado a tener un buen arranque, que únicamente lo habían registrado dos veces antes en la historia blanca. En resumen: Trece victorias en catorce partidos.

Para conseguir un arranque similar hay que echar la vista atrás, casi un siglo, hasta la 1928-29 con Berraondo, o viajar seis décadas atrás, a la 1961-62 de Miguel Muñoz, para encontrar un inicio así en la historia del Real Madrid . Y así, 64 años después, el Madrid vuelve a tener una oportunidad de frente a la leyenda.

Esta vez lo hace con el liderazgo de Xabi Alonso, quien solo tuvo unas semanas para implementar su proyecto, recordar que ha enfrentando la pretemporada más corta que en Valdebebas. Pero fue suficiente. En tiempo récord, el técnico tolosarra le dio otro rostro al Madrid, ahora es un equipo que juega con mayor precisión, intensidad y visión.

Registro del Real Madrid

En 14 partidos, apenas 11 goles encajados. Una media de 0,78. Sin lo que fue la caída en el derbi, serían seis en 13 encuentros. Cabe destacar que, en la temporada pasada, la portería blanca recibió 84 tantos en 68 partido. Hoy, la defensa blanca se ve más sólida; siete veces ha terminado con la portería a cero, y en otras seis solo un gol ha permitido.

Pero este Madrid de Xabi Alonso no solo resiste, sabe muy bien dominar, atacar y deslumbrar. Xabi, ha hecho la magia tras encontrar el equilibrio perfecto entre el control y la verticalidad, entre la pausa y el vértigo.

Hasta el momento, los únicos que han derrumbado la muralla blanca ha sido el Atlético, pero tras ese encuentro, el Madrid se levantó y continuó.

Nuevo desafío para el Madrid

El resto de los rivales, tanto en Liga y Champions, no han podido frente al Real Madrid. Este martes, en su camino hacia la gloria blanca, aparece un nuevo obstáculo con nombre y alma de templo: Anfield.

Los de Xabi Alonso buscaran dar otro estacazo esta vez frente al Liverpool "Hay momentos de partidos en los que parece que el estadio ruge y se genera una energía positiva para ellos, pero tenemos jugadores con mucho bagaje y que en ambientes cargados responden bien y se motivan más. Confío mucho en ellos. La preparación mental para estos partidos es importante y la calidad tanto futbolística como de personalidad es muy importante mañana", confesó Xabi sobre un escenario difícil.