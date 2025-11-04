Real Madrid busca arrebatarle otra estrella al Liverpool

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid buscará mantener su paso perfecto en este inicio de temporada de UEFA Champions League. Los merengues afrontan otro partido de alto calibre contra el Liverpool, en lo que apunta ser un compromiso especial para Xabi Alonso desde Anfield.

Después de superar por la mínima a la Juventus (Champions) y el Barcelona en La Liga, la Casa Blanca buscará dar el golpe sobre la mesa como aspirantes al título frente a los 'Reds', que no la están pasando bien en este comienzo de año tanto en la Premier League como en la máxima competición de clubes europeo.

Además de intentar desplegar su poderío en territorio prohibido, los madridistas tendrían entre sus intenciones una oportunidad de oro de convencer al que sería su próximo fichaje en 2026 y se trata del defensor internacional francés, Ibrahima Konaté, quien se encuentra en la órbita de los blancos, de acuerdo con la información del Diario AS.

Real Madrid pone en la lupa a Ibrahima Konaté

Konaté encaja perfectamente en el plan estratégico de la entidad blanca, que ya ha comenzado a pensar en su futuro en la zaga. La salida de Antonio Rüdiger y David Alaba, que se producirá al término de esta temporada una vez finalicen sus contratos, abre un espacio que el club desea cubrir con refuerzos de nivel, y el central galo es una de las opciones más atractivas.

La idea del Real Madrid pasa por fichar a un jugador con experiencia de alto nivel y que ya haya demostrado su capacidad en competiciones internacionales. el zaguero, con 26 años, es precisamente lo que el club busca. Además de su incorporación, los merengues también tienen en mente ascender al joven Joan Martínez, de 18 años, que ha destacado en las categorías inferiores y que, recientemente, logró un gol a lo Sergio Ramos en la victoria del Castilla sobre el Talavera.