Culpable: ¿Kylian Mbappé queda en deuda con el PSG en Champions League?

El PSG no pudo en casa contra el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Los de Luis Enrique sufrieron mucho en defensa y su ataque, más allá de conseguir un par de goles, no pareció lo suficientemente contaste como para imponerse a los catalanes en el global. Para sorpresa de muchos, Kylian Mbappé no apareció en ningún momento.

Antes del partido la mayoría daba favorito al Paris Saint-Germain sobre todo por la presencia de Mbappé, incluso, el propio jugador dijo antes del importante compromiso que no tenía pensado esconderse porque está hecho para este tipo de escenarios, pero aún así no pudo con la defensa culé.

Sin peligro

Mbappé no participó en ninguno de los goles de su equipo y, aunque muchos achacan a Luis Enrique su mal rendimiento, lo cierto es que en Francia cargan de culpa al jugador por no saber leer el partido y haber sido productivo para nivelar la eliminatoria.

Para nadie es un secreto que está es, con casi total seguridad, la última campaña de Kylian Mbappé en París, por ende lo mínimo que esperan los fanáticos es que su máxima estrella ponga todas sus ganas en tratar de ganar la primera Champions League con el equipo que apostó de gran manera por él cuando despuntaba en el Mónaco.

Desconocido

Otros alegan, en un plano más deportivo y menos emocional, que el partido de Mbappé es impropio del jugador mejor pagado de Europa, que su deber es hacer todo lo posible por llevar a los suyos al éxito o al menos hacer su parte en lo individual porque ese es su trabajo.