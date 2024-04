Champions League: ¡Le saben algo! Erling Haaland sigue sin ver la luz ante el Real Madrid (+video)

Este martes, el Santiago Bernabéu se vistió de gala, para ser el epicentro del mejor encuentro de la presente temporada en la UEFA Champions League, donde casi todo el mundo brilló, excepto Erling Haaland, quien volvió a ser frenado por la defensa del Real Madrid.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti igualaron 3-3 contra el Manchester City en la ida de los cuartos de final y aunque por los locales, Jude Bellingham tampoco tuvo mayor repercusión, su participación fue mayor en comparación a la casi nula colaboración en el juego de los ciudadanos del "Android".

¿Cómo le fue a Erling Haaland hoy, frente al Madrid?

Tal como ocurrió en el encuentro de ida de las semifinales de la edición anterior del máximo evento de clubes, la defensa de los merengues pausó el ataque del noruego con un estudio previo, especialmente ejecutado a la perfección por Antonio Rúdiger, quien no se le despegó en casi todo el compromiso.

El dato alarmante en referencia a Haaland no solamente es que no marcó, sino que tampoco asistió, no regateó y realizó un sólo remate en todo el choque, siendo el delantero centro del City.

Esto deja en evidencia el arduo trabajo de la zaga blanca, para frenar a este letal atacante, aunque el resto de la plantilla de los citizens si los castigó.

Erling Haaland no ve la luz ante el Real Madrid:

Desde que llegó al Manchester City, el delantero zurdo acumula tres partidos contra el Real Madrid: dos en las semis pasadas y el de hoy por la ida de cuartos y en ninguno pudo anotar, a pesar de que su equipo penetró el arco merengue en ocho oportunidades.

Incluso, en el último juego entre ambos la zafra pasada los dirigidos por Josep Guardiola golearon a los de Ancelotti 4-0 y Erling también se fue en blanco, para du casa. No obstante, el noruego tiene la oportunidad de cortar esa mala racha el próximo miércoles en el Etihad Stadium.