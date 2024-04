Champions League: El Manchester City tiembla por sus dudas en defensa contra el Real Madrid

A solo un día del primer enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City por los cuartos de final de la Champions League, el conjunto merengue se frota las manos al ver que su contrincante llegará al Santiago Bernabéu con múltiples bajas en su defensa.

Los de Guardiola confirmaron que dos jugadores importantes, como Kyle Walker y Nathan Aké, se perderán el partido de forma segura, mientras el croata Josko Gvardiol será duda hasta último minuto por problemas físicos que le impidieron entrenar desde el último partido del City en Premier League.

Vinicius Jr. sonríe

En el Madrid, sin duda, estarían mucho más cómodos sin Walker en cancha, ya que este ha Sido uno de los pocos jugadores que ha demostrado tener dotes y velocidad para detener a Vinicius Jr., aunque no del todo, en enfrentamientos mano a mano. Se desconoce cuál sería la apuesta de Pep Guardiola para ocupar esa posición.

Ahora mismo, el rival de Carlo Ancelotti solo cuenta en su defensa con Rubén Días, Manuel Akanji, John Stones y Sergio Gómez. Así que el cuerpo técnico deberá ver cómo acomoda a esos cuatro nombres para conformar su defensa o hacer alguna variante que les permita competir contra la complicada delantera madridista.

Tres centrales

No sería una sorpresa que Guardiola apuesta por sus tres mejores centrales, a pesar de que el Real Madrid no cuenta con un '9' de referencia, más allá de Joselu, quien se espera que no sea titular; Otra opción sería retroceder la posición de Rodri para mandar a un costado a uno de los polivalentes Stones y Akanji.