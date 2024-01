Viuda de Pelé: "Responsable del testamento quiere hacerse rico a costa de la herencia"

La viuda del legendario jugador brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, Márcia Aoki, señaló a uno de los grandes amigos del rey del fútbol como “avaro”, luego de que este solicitara aun tribunal una remuneración del 5% del valor de la herencia.

De acuerdo con el portal Metrópoles, Aoki indicó que José Fornos Rodrigues, conocido como Pepito, “quiere enriquecerse" a costa de la herencia. “El albacea designado quiere enriquecerse (sin causa) a costa del patrimonio”, escribió Márcia Aoki, según el sitio web. La viuda de Pelé aseguró que el jurista actuó “con audacia” al pedir la remuneración máxima, lo que calificó de “absurdo e irrazonable”.

En diciembre de 2023, el Segundo Juzgado de Familia y Sucesiones de la Comarca de Santos aprobó el testamento dejado por Pelé y en el que todos sus herederos estuvieron de acuerdo.

Sin divulgar el valor del patrimonio, la Justicia brasileña homologó la voluntad de Pelé de dejar el 30% de sus bienes a su viuda Márcia Aoki y el 30% restante a sus ocho hijos, incluidos la fallecida Sandra Regina y la hijastra Gemina MacMahon.

Fornos, quien trabajó como asesor del futbolista durante 40 años, habría sido designado por “O Rey” para agilizar el papeleo del testamento. Y Según la empresaria, no había cumplido ninguna obligación como albacea en el proceso.

Aoki destacó que el Tribunal de São Paulo ya hizo excepciones y definió un pago inferior al 1% en casos excepcionales. "No estamos de acuerdo con el valor máximo porque el albacea [Pepito] hasta el momento no ha hecho absolutamente nada, no ha participado en el proceso", dijo el abogado de Márcia Aoki, Luiz Kignel.

Márcia Aoki, de 56 años, estaba casada con el exfutbolista desde 2016. Los dos se conocieron en Estados Unidos. Nacida en la ciudad de Penápolis, en São Paulo, la empresaria fue la tercera esposa de Pelé y hoy trabaja en una empresa que importa suplementos médicos.

Por su parte, la defensa de Pepito dijo a Metrópoles que el monto de la remuneración aún no ha sido analizado por la justicia. Según la defensa, Pepito se negó a firmar un documento enviado por Márcia en el que “renunciaba a cualquier cosa”.

“La discusión sobre el monto de la remuneración ni siquiera está cerca de comenzar. Ella [Márcia Aoki] ni siquiera tendría nada que desafiar ahora. Quien nombró al inventor fue el propio Edson [Pelé]”, afirmó el abogado Victor Hadid.