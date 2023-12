¡Se lesionó! Este mítico jugador del Barcelona sufrió duro golpe durante partido de la Kings League

El exfutbolista español Gerard Piqué regresó a las canchas de fútbol para participar con un equipo en la Kings League, de la cual es presidente y fundador.

A pesar de que el defensor mostró un buen desempeño en la cancha de la Kings League, el jugador realizó una acción que se convirtió en la burla de sus seguidores por medio de las redes sociales; Piqué fue a luchar por la pelota y en medio de la acción se terminó cayendo solo, un hecho que demostró la falta de competencia y capacidad física que posee actualmente.

Lo negativo de este asunto es que Piqué terminó sufriendo un duro golpe que lo obligó a dejar el encuentro para posteriormente ser trasladado a un hospital con el objetivo de determinar la gravedad de la lesión y así poder iniciar un proceso de rehabilitación en caso de tratarse de algún daño grave a su cuerpo.

“Gerard Piqué dice: estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar”, expresó el streamer e influencer Ibai Llanos durante la transmisión para revelar que Gerard Piqué sufrió una grave lesión que lo podría dejar en casa por varios días; a pesar de esto no ofreció mayores detalles sobre los problemas de salud que presente.

El hecho generó una ola de reacciones por parte de los seguidores de Gerard Piqué que se mostraron bastante afectados por la lesión del presidente de la Kings League, quien se había mostrado bastante activo durante los últimos meses y especialmente después de la creación de la Kings League Americas junto a los streamers y figuras latinoamericanas más importantes del continente.