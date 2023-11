¡Rompió el silencio! Esto dijo Javier “Chicharito” Hernández sobre la polémica victoria de México sobre Honduras (+Video)

El pasado martes 21 de noviembre se celebró el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. La Selección absoluta de México recibió a su similar de Honduras en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, en lo que sería uno de los encuentros más polémicos de la jornada.

Los dirigidos por Jaime Lozano consiguieron superar 2-0 a la “H” gracias a un gol de Edson Álvarez al undécimo minuto de agregado a final del segundo tiempo, anotación que enviaba el partido al tiempo extra, ya que Honduras había superado a la Selección Mexicana 2-0 en Tegucigalpa. Asimismo, luego del penalti errado por Andy Najar, el combinado mexicano superó 4-2 a Honduras en la tanda de penales para avanzar a las semifinales de la competencia.

De esta manera, se ha emitido muchos más comentarios sobre el arbitraje, el cual estuvo a cargo del salvadoreño Iván Bartón, que de la propia clasificación de la delegación mexicana a la “final four” y a la Copa América 2024. Juan Francisco Saybe Stefan, vicepresidente de la liga profesional de Honduras, mencionó que "La camisa, el dinero y el país pesaron. Es un robo a mano armada, en mi vida había visto un robo así".

Fue así que Javier “Chicharito” Hernández, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, salió al paso para expresar su confianza sobre el proceso que recién va comenzando con Jaime Lozano como entrenador.

¿Qué dijo el “Chicharito” Hernández?

El ex jugador del Manchester United no se guardó nada en una transmisión para su canal de “Twitch”, en la que criticó a los medios de comunicación que pusieron en duda la labor del actual seleccionador nacional de México. "Es que la manera de jugar... Sí, es que eso es lo que pasa en nuestro país, que no sabemos dimensionar y aceptar que a veces las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran, pero al final de cuentas está dando resultado", dijo.

Asimismo, el Chicharito también indicó que ahora es tiempo de mejorar para lo que viene en el futuro de la Selección absoluta de México. “¡Hoy se ganó! ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede jugar mejor? Sí. ¿Se pueden hacer más goles? Sí. Qué chingón que podamos mejorar e identificar todo eso y tratar de ponerlo en práctica en el Final Four de la Nations League con el pase a la Copa América", expresó el máximo goleador en la historia de México.

México a las semifinales y a la Copa América

Luego de quedarse a las puertas de una de las más grandes humillaciones en la historia del seleccionado mexicano, el cuadro comandado por “Jimmy” Lozano clasificó a la ronda de semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, y selló su boleto a la próxima edición de la Copa América 2024. Dos logros que se suman al proyecto de Lozano, que luego de la conquista de la Copa Oro, buscará centrarse en la Copa del Mundo del 2026.

La delegación mexicana se medirá ante su similar de Panamá el próximo 21 de marzo del 2024 en el encuentro correspondiente a las semifinales de la Nations League. El enfrentamiento se realizará en el AT&T Stadium en Texas, Estados Unidos, en modalidad de partido único.