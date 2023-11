Revelan el próximo club de Chicharito y este lo niega (+Video)

El delantero francés de los Tigres de la UNAM, André-Pierre Gignac, reveló el próximo destino del ariete tapatío Javier “Chicharito” Hernández, quien se encuentra como agente libre tras no renovar con Los Ángeles Galaxy.

Durante un streming con el exfutbolista mexicano, Oribe Peralta, Gignac señaló que “Chicharito” jugará nuevamente en las Chivas de Guadalajara.

"Bueno, ahora que regreses a Chivas vas a jugar contra mí", dijo, lo que provocó las risas de los otros asistentes al en vivo.

No obstante, el máximo goleador de la Selección Mexicana no lo negó e incluso se puso nervioso. "Hijo de la chingada, ya está mamando este güey con lo de las Chivas; ya me pusieron ahí en el chat, así que se acaba el stream", señaló entre risas.

Para terminar, Gignac mandó un mensaje de advertencia a Javier Hernández para que se cuide cuando coincidan en el terreno de juego. "En un corner te voy a meter el codazo hermano, vas a ver", concluyeron entre risas.

Por su parte, Javier Hernández ha negado en varias ocasiones tener logrado un acuerdo con algún club. "No estoy cerca de llegar a ningún equipo en ninguna parte del mundo aún. Sigo recuperándome de mi rodilla muy favorablemente. Que tengan un buen día”, escribió el Chicharito en sus historias de Instagram.