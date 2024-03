¿No le gusta la Liga MX? Esto dijo Jaime Lozano sobre su lista de convocados a la CONCACAF Nations League

El pasado lunes 26 de febrero, Jaime Lozano y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) hicieron pública su prelista de 60 jugadores para la “Final Four” de la actual edición 2024 de la CONCACAF Nations League, competición que la delegación azteca buscará ganar por primera vez en su historia, luego de que Estados Unidos se hiciera con las dos primeres ediciones del torneo.

Asimismo, dicha preselección causó mucha sorpresa en las redes sociales y entre los profesionales del deporte, puesto que varios jugadores que militan en Europa fueron tomados en cuenta a pesar de no contar con muchos minutos en lo que va de temporada.

“Jimmy” concedió una entrevista al reconocido medio mexicano-estadounidense “TUDN” con la periodista Mafer Alonso, en la que el entrenador comentó acerca de las actualidades de elementos como Erik Aguirre o Alan Mozo.

¿Prioridad a los jugadores del exterior?

“Uno de ellos para bien o para mal está otra vez regresando que es Erik Aguirre que se lastimó y que ha sufrido muchas lesiones llegó un equipo grande de México que es Monterey y que era nuestro capitán si bien recuerdas en ese preolímpico entonces bueno él lo tenemos evidentemente en esta prelista”, declaró Lozano a TUDN.

Cuando se dio a conocer esta prelista, la afición criticó la decisión del estratega de considerar a futbolistas que militan en Europa y que casi no tienen minutos, por lo que él dejó en claro que a pesar de no ser regulares no significa que su plan de trabajo no funcione.

“El momento es importante de varios de ellos y sé que muchas veces se piensa que porque no juega un jugador, sobre todo en Europa, pues no está en un buen momento. El hecho de entrenar a la intensidad y con el profesionalismo y con la competencia interna que hay allá, me parece que es algo que en México todavía no tenemos del todo. Buscaré también los jugadores que se adapten lo más rápidamente posible porque tendremos prácticamente dos días de cara a lo que será el partido de jueves”, sentenció.

¿Cuándo juega México en la Final Four?

La selección mexicana medirá fuerzas ante su similar de Panamá el próximo 21 de marzo, fecha en la que se disputarán ambos encuentros correspondientes a las semifinales del torneo continental. Dicho encuentro se llevará a cabo en el AT&T Stadium en Texas, Estados Unidos.