Más que sorpresas: Tres equipos del fútbol europeo buscarán hacer historia en el 2024

La temporada 2023-2024 de fútbol europeo esta cargada con más emoción de lo habitual y los motivos son claros, en tres de los mejores campeonatos del mundo hay equipos que, contra todo pronostico, están metidos en la pelea para luchar por el campeonato liguero local, pese a no estar ni cerca de los candidatos antes del inicio de campaña.

En España, Alemania e Inglaterra hay tres equipos que compiten de tu a tu contra las máximas potencias de dichos campeonatos, se trata de Girona, Bayer Leverkusen y Aston Villa, respectivamente. Todos los mencionados están muy cerca del primer lugar y, de hecho, actualmente ninguno baja del segundo puesto, por increíble que parezca.

Un renacido Bayer Leverkusen domina el fútbol alemán de la mano de Xabi Alonso, el conjunto de las aspirinas no solo compite y gana sino que propone un juego que tiene enamorado a la fanaticada general teutona. No hay otro equipo en Europa que haya marcado más goles que el líder de la Bundesliga, algo que demuestra que su primer lugar no es una casualidad.

Bayer Leverkusen: 42 puntos - 46 goles a favor y 12 en contra

El caso del Girona no es muy distinto, de hecho, es probablemente el más meritorio, pues se trata de un equipo que antes de iniciar la temporada tenia el objetivo de pelear por no descender y a día de hoy esta empatado en el primer lugar de España junto al Real Madrid, aunque en la ofensiva incluso los mejoran en juego y números. Este caso se parece mucho al Leverkusen, solo que en caso del Girona hay que aclarar que se trata de un conjunto mucho menos tradicional que el alemán.

Girona: 48 puntos - 46 goles a favor y 24 goles en contra

Sin hacer mucho ruido, el Aston Villa es la gran sorpresa de la temporada en la Premier League, los villanos ahora mismo superan en puntos a varias de las potencias que hacen vida en la mejor liga del mundo, una gesta que a mitad de temporada, no esta al alcance de muchos. El equipo de Unai Emery se ubica como segunda de una tabla que comanda el Liverpool y sueña con imitar al histórico equipo de Leicester que se coronó hace unos años.

Aston Villa: 42 puntos - 43 goles a favor y 27 en contra