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Familia de Sylvia Pasquel desgarrada por la muerte de un ser querido

La hija mayor de Silvia Pinal fue golpeada por una lamentable noticia

Por

Kleimar Reina
Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 04:55 pm
Familia de Sylvia Pasquel desgarrada por la muerte de un ser querido
Sylvia Pasquel / Cortesía
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La hija mayor de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel atraviesa doloroso luto por la muerte de su hermano José Manuel Banquells el pasado 28 de marzo, en México.

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La triste noticia fue anunciada por Mary Paz Banquells en un comunicado que desató una ola de condolencias a la familia, sin embargo, no se reveló la causa del fallecimiento del hombre de 69 años, aunque luchaba contra una enfermedad.

Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido hermano. Vuela a los brazos de papá Dios, sé que él te recibe con los brazos abiertos y con amor, porque siempre fuiste un gran ser humano. Vuela alto a los brazos de nuestros amados padres y abuelos”, escribió.

Silvia Pinal se pronuncia

De igual manera Pasquel publicó en redes sociales el dolor por la pérdida de su medio hermano.  Buen viaje hermanito querido… Te vamos a extrañar”, destacó la actriz.

José Manuel Banquells se mantuvo lejos del espectáculo a diferencia de sus hermanas Silvia, Mary y Rocío, quienes han construido una carrera en el medio artístico.

Su vínculo con la hija de Silvia Pinal es paterno, pues su padre es el actor y directos de cine Rafael Banquells, con quien la última diva de la época de Oro del cine mexicano estuvo casada por cinco años.

Dolor en la familia Banquells

“Tengo el corazón y el alma destrozados. Hoy partiste hermanito querido, eso me llena de un dolor indescriptible. Te fuiste en paz y sabiéndote amado. Gracias por todo el amor que me diste a mí y a mis hijos, gracias por todos los momentos vividos y disfrutados, gracias por siempre cuidarme, protegerme y estar a mi lado”, señaló Mary Paz.

Silvia Pinal y Rafael Banquells / Cortrsía

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