Integrante de BLACKPINK conquistará Las Vegas con su primera residencia

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La estrella de K-pop, Lisa de Blackpink anunció su primera residencia en Las Vegas, titulada Viva la Lisa, La noticia llega solo tres días más tarde de su cumpleaños número 29, lo que muchos lo han tomado como un regalo para sus fanáticos.

En febrero de 2025, la tailandesa celebró el lanzamiento de su primer trabajo discográfico en solitario Alter Ego, donde explora nuevos sonidos, alejado al sello que mantiene con el grupo femenino.

Para este álbum colaboró junto a Rosalía en New Woman, Doja Cat y Raye en Born Again, y Megan Thee Stallion en Rapunzel, una forma de abrirse a nuevos mercados en la música.

Las Vegas brillará con Lisa

Viva la Lisa, está programado para el 13 y 14 de noviembre, y 27 y 28 de noviembre de 2026, en el emblemático Colosseum del Caesars Palace, un lugar donde las estrellas más grandes de la música como Adele, Céline Dion, Mariah Carey y Elton John han conquistado el escenario.

Los boletos estarán disponibles para la preventa exclusiva el miércoles 22 de abril desde las 10 am hasta las 10 pm, hora del Pacífico.

Por su parte, la venta general comenzará el jueves 23 de abril a las 10 am, hora del Pacífico, mediante la página web de Ticketmaster.

El ascenso de una estrella

Desde su debut en 2016 con Blackpink bajo el sello de YG Entertainment, Lisa ha destacado en cada en cada uno de sus áreas, como rapera, cantante, modelo, y ahora como actriz, al debutar en la serie de HBO The White Lotus, interpretando a Mook.

La tailandesa de 29 años encontró su camino como solista con una identidad propia lejos de la agrupación, pero sin prescindir de ella.

Recientemente, el cuarteto regresó con el EP Deadline, el primer trabajo grupal desde Born Pink, editado en 2022.