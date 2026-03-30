¿Tan mal están? Golden State Warriors con altas probabilidades de conseguir los primeros picks del Draft 2026

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La dinastía de los Golden State Warriors se encuentra en una de las encrucijadas más determinantes de su historia reciente. Tras una temporada marcada por una plaga de lesiones que ha mermado profundamente la rotación de Steve Kerr, la franquicia de la Bahía se enfrenta a una realidad matemática que podría cambiar su futuro a largo plazo: un 9.4% de probabilidades de asegurar una de las primeras cuatro selecciones en el próximo Draft de la NBA de 2026.

El Costo de la Adversidad: Una Plantilla Devastada

Lo que comenzó como una campaña con aspiraciones de campeonato se transformó rápidamente en una batalla por la supervivencia médica. Las ausencias prolongadas de figuras clave han forzado a los Warriors a depender de rotaciones experimentales, mermando su posición en la Conferencia Oeste. Sin embargo, este escenario sombrío ha abierto una ventana de oportunidad inesperada en el sistema de lotería de la NBA.

Expertos de la liga señalan que la clase del Draft de 2026 es considerada una de las más "cargadas" de la última década. Con prospectos que prometen impacto inmediato y estatus de superestrella, el valor de una selección de lotería (los primeros 14 puestos) ha alcanzado máximos históricos en el mercado de la liga.

El Factor Play-In: El Juego de las Probabilidades

La situación actual coloca a Golden State en una posición paradójica dentro del torneo Play-In. Si bien el ADN competitivo de Stephen Curry y Draymond Green impulsa al equipo hacia la postemporada, la lógica administrativa sugiere un beneficio alternativo.

"Actualmente, los Warriors poseen un 9.4% de posibilidades de saltar al Top 4 del Draft. Esa cifra, aunque parece modesta, representa una esperanza tangible de reconstrucción acelerada", afirman analistas deportivos.

El reglamento de la NBA establece que si los Warriors pierden su primer partido del Play-In y quedan fuera de los Playoffs de manera oficial, entrarán automáticamente en el sorteo de la lotería. En una generación de talento tan profunda, incluso una selección fuera del Top 4, pero dentro de los primeros diez puestos, dotaría a Golden State de un activo joven capaz de extender la ventana de competitividad de su núcleo veterano o servir como pieza central en un traspaso de alto impacto.