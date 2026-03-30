Toronto Raptors firma la racha más larga en la historia de la NBA

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Lo que ocurrió ayer en el Scotiabank Arena no fue solo un partido de baloncesto; fue una anomalía estadística que deja una marca imborrable en la NBA. Los Toronto Raptors han dejado en shock al mundo del deporte al propinarle un parcial de 31-0 al Orlando Magic, convirtiéndose en la racha anotadora más larga y sin respuesta en la historia de la liga.

Durante un lapso que pareció eterno para los aficionados del Magic, el aro se cerró por completo para los visitantes. Mientras Orlando acumulaba pérdidas de balón y lanzamientos errados, los Raptors castigaron cada posesión con una precisión quirúrgica.

Desde transiciones rápidas hasta una lluvia de triples, la ofensiva de Toronto fluyó sin interrupciones, mientras su defensa asfixiaba cualquier intento de reacción del equipo de Florida.

Superando los registros históricos

Hasta hoy, rachas de este calibre eran consideradas casi imposibles en el baloncesto profesional moderno debido a la paridad de la liga y la capacidad de los entrenadores para detener el ritmo con tiempos fuera. Sin embargo, el 31-0 de hoy rompe con todos los esquemas, superando por margen considerable los hitos anteriores.

Con esta gesta, los de Toronto desplazan del primer lugar histórico a los Cleveland Cavaliers, quienes en 2009 le propinaron un 29-0 a los Milwaukee Bucks. Ese mismo registro de 29 puntos sin respuesta también fue alcanzado por Los Angeles Lakers ante los Sacramento Kings en el año 2002. Incluso los New York Knicks, que en 2017 lograron un impresionante 28-0 precisamente contra los Raptors, ahora ven su marca quedar en la sombra ante la explosión ofensiva vivida esta noche en Canadá.

La atmósfera en Toronto pasó de la emoción a la incredulidad absoluta a medida que el marcador parcial seguía subiendo: 10-0, 20-0, hasta llegar al histórico 31. Las redes sociales explotaron de inmediato, convirtiendo el suceso en tendencia mundial antes de que finalizara el encuentro.