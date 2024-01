Acusan oficialmente al policía responsable del asesinato del abuelo de un histórico del Real Madrid

Zeljko Badzo, un excomandante policial serbio de alto rango que lideró las fuerzas de seguridad en Obrovac durante la guerra de Croacia en 1991, ha sido formalmente acusado de ser el responsable del asesinato del abuelo de la leyenda del Real Madrid, Luka Modric, así como de otros seis civiles croatas.

Las autoridades croatas han presentado una acusación que sostiene que Badzo perpetró estos crímenes como parte de las limpiezas étnicas que se llevaron a cabo durante el conflicto armado.

Según los documentos judiciales, el abuelo de Modric, de 61 años, fue atacado y asesinado por Badzo mientras pastoreaba cabras cerca de su hogar.

Cabe destacar que el propio Modric se ha pronunciado en el pasado acerca del asesinato de su abuelo. El jugador del Real Madrid ha dicho que si bien al momento de su muerte él solo tenía 6 años, puede recordar perfectamente cómo fue el momento cuando se enteraron del asesinato.

“Era pequeño y aún no era consciente de por qué pasan algunas cosas. Tengo cosas grabadas, cómo le fueron a buscar. Él iba con sus animales y siempre volvía a la misma hora, pero ese día no apareció. Fueron a buscarle, pero yo sabía que no lo iban a encontrar. Por la noche, nos enteramos de todo lo que pasó y fue una situación muy triste para todos, pero sobrevivimos. Tenemos grandes recuerdos de él, es una pena que no haya visto lo que he logrado, pero espero que lo haya visto desde arriba”, dijo Modric en una entrevista en 2020.