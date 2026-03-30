Frenan rodaje de “Tomb Raider” tras lesión de su protagonista

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La esperada adaptación de “Tomb Raider” para televisión enfrenta su primer gran contratiempo. La producción ha sido suspendida temporalmente luego de que su protagonista, Sophie Turner, sufriera una lesión en la espalda que obligó a tomar medidas inmediatas para proteger su salud.

El incidente ha generado preocupación entre los seguidores de la franquicia y plantea interrogantes sobre el calendario de estreno de una de las apuestas más ambiciosas de Amazon en el terreno de las adaptaciones de videojuegos.

La pausa obligada de "Tomb Raider"

La decisión de detener el rodaje fue confirmada por el propio estudio, que calificó la lesión como leve, pero suficiente para justificar una pausa preventiva.

Según fuentes cercanas a la producción, el parón podría extenderse al menos un par de semanas, aunque algunas versiones apuntan a que el impacto podría ser mayor dependiendo de la recuperación de la actriz.

El rodaje, que había comenzado en enero de 2026 en el Reino Unido, avanzaba con normalidad hasta este imprevisto. Mientras tanto, el equipo técnico continúa trabajando en tareas de preproducción para minimizar retrasos mayores.

El exigente físico de ser Lara Croft

Interpretar a Lara Croft no es tarea sencilla. La icónica aventurera exige un alto nivel de preparación física, algo que Turner ha experimentado de primera mano.

La actriz se sometió durante meses a intensos entrenamientos para adaptarse a las exigencias del papel, llegando a trabajar jornadas de hasta ocho horas diarias en su acondicionamiento físico.

Sin embargo, este esfuerzo habría pasado factura. La intérprete ya había reconocido previamente problemas recurrentes en la espalda, los cuales podrían haberse agravado debido a la intensidad de las escenas de acción.

Aunque el estudio mantiene un tono optimista y espera retomar el rodaje pronto, algunas fuentes internas describen el ambiente como tenso. Incluso se ha llegado a especular sobre posibles cambios en la producción si la recuperación se prolonga más de lo esperado.

El proyecto, liderado por Phoebe Waller-Bridge y basado en la popular saga de videojuegos, representa una apuesta estratégica para consolidar nuevas franquicias en streaming.