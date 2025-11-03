Internacional

Luka Modric revela su Top 5 de jugadores de la historia y sorprende a todos

Por

Oriana Garcia
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 11:52 am

Los cinco favoritos de Luka Modric en la historia del fútbol han sorprendido a muchos.

Luka Modric es un jugador que se ubica en la élite del fútbol, nadie podria discutir eso, a pesar de haber cumplido los 40 años el mes de septiembre. Pero más allá de eso, el actual jugador del AC Milán, tiene ídolos, o bien referentes en el fútbol, y recientemente han sido revelados en una entrevista concedida. 

Top 5 de Luka Modric 

La entrevista se la realizó el reconocido 'youtuber' The Real Yesus: "Top cinco futbolistas. Históricos o que a ti te gusten", le preguntaba directamente el creador de contenido al croata. El mediocentro comenzó con su lista: "Maradona, Francesco Totti, Ronaldo el brasileño, Zvonimir Boban, que era mi ídolo y me queda uno... voy a decir a 'Zizou'(Zidane)", expresó.

Su respuesta, se hizo viral en poco tiempo, puesto que no mencionó a ninguno de sus ex compañeros del Real Madrid, cómo por ejemplo: Cristiano. Ni tampoco nombro a Leo Messi ni á Pelé, jugadores irónicos dentro del fútbol.

