Liga MX: Cuauhtémoc Blanco ataca a jugadores de Tigres tras la final ante el América: “Es un payaso” (+Video)

Cuauhtémoc Blanco estuvo presente en el Estadio Azteca la noche del pasado domingo 17 de diciembre para la definición del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El exjugador mexicano celebró como un fanático más luego de que el conjunto de la capital mexicana se impusiera 3-0 ante los Tigres UANL en 120’ minutos de juego.

El encuentro de ida en el Estadio Universitario de Nuevo León entre ambas delegaciones culminó con empate a un gol, razón por la que el encuentro se marchó a la prórroga luego de que ningún equipo pudo romper el cerrojo en la defensa en los 90 minutos de tiempo regular.

Julián Quiñones, Richard Sánchez y Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, fueron los encargados de desbalancear la paridad en el marcador en los primeros minutos del tiempo extra. Los dirigidos por André Jardine aprovecharon la superioridad numérica, luego de que Fulgencio Román fuese expulsado al minuto 80’ del segundo tiempo por un manotazo al rostro de Quiñones, jugada que fue polémica porque para algunos expertos el jugador solo debió ser amonestado.

Palabras de Cuauhtémoc a la afición americanista

“Todos los americanistas estamos contentos porque el América fue Campeón, pero ustedes (la prensa) al rato van a estar fastidiando que no fue expulsión, pero el América se lo merecía”, comentaba Cuauhtémoc ante los medios tras el encuentro. “Tigres es un equipo grande porque ha invertido mucho al igual que Monterrey, pero ahora les tocó perder”, reconoció el exjugador y ahora Gobernador de Morelos.

De igual manera, el ex jugador de la Selección absoluta de México agredió verbalmente a dos jugadores de los “felinos” luego de culminado el encuentro. André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, fueron los jugadores arremetidos por Cuauhtémoc, ya que el francés declaró que le gustaría que Miguel Layún se retirara “por la puerta de atrás”, perdiendo el campeonato.

“Es un buen jugador (Gignac), lo que pasa es que no me gusta que ofenda a un compañero del América (Miguel Layún), que lo humilló, y el portero también, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un payaso, muy protagonista. Yo voy a defender siempre al americanismo y a veces se pasan con sus declaraciones”, expresó.

“Al portero le gusta ser protagonista, pero hasta se ve mal. Es un gran futbolista (Gignac), pero no puede ofender a un jugador del América. Ayer me enteré de las declaraciones que hizo de Layún y no me parece correcto. Calladito te ves más bonito”, sentenció el excapitán azulcrema.