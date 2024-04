Javier Aguirre confiesa quién debería ser el entrenador de México (+Declaraciones)

Estamos a varios meses para que arranque la Copa América de Estados Unidos 2024, donde México deberá enfrentar a Ecuador, Jamaica y Venezuela en el Grupo B por un cupo en la siguiente ronda del torneo.

Por ello, hay mucha ilusión e incertidumbre por parte de los aficionados mexicanos de cara a dicha competición y esperan que los responsables de la selección tome cuanto antes una decisión sobre el futuro del entrenador Jaime Lozano, quien durante varios meses algunos hinchas pedían su salida del banquillo.

Sin embargo, el actual técnico del Mallorca, Javier Aguirre, habló sobre el combinado mexicano y de su compatriota, Lozano, asegurando que la mejor opción para el país es que siga dirigiendo a los "aztecas", a pesar de haber perdido la final de la Liga de Naciones CONCACAF, "Yo los veo muy tranquilos y eso me genera a mí tranquilidad, no los veo dando bandazos, tomando decisiones sobre las rodillas, muy ecuánimes, no enganchándose, no siendo víctima de sus declaraciones. (Jimmy) Es un cuate muy equilibrado emocionalmente, yo creo que estamos en buenas manos”.

De esta misma forma, añadió que tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen claro que su principal objetivo es el Mundial 2026, "Hace daño perder con los americanos por todo lo que implica, se habla mucho: el crecimiento, la exportación de los jugadores, del torneo nuestro, el sistema de competencia. Esto lastima el orgullo, el ánimo de la gente. Yo creo que a nivel interno Jimmy y sus jugadores lo tienen muy claro, el objetivo es el Mundial”.

Aguirre lo apoya y le aconseja constantemente

Por último, confesó que el presidente de la Federación Mexicana, Juan Carlos Rodríguez, le pidió ayudar a Lozano en todo lo que necesite y poder mostrar un gran nivel en los próximos campeonatos que deban disputar, "Soy mexicano, me encanta mi selección, mi país, mi fútbol y me gusta que se hable bien de él. Juan Carlos me pidió si podía estar a disposición de Jimmy para lo que quisiera y hay línea abierta. He hablado con él, no molesto, doy mi punto de vista, veo los partidos, si son 3 o 5 de la mañana los grabo".