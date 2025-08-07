Fútbol Internacional

Estos son los nominados a mejor portero del año

La gala del Balón de Oro 2025 tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el Teatro du Chatelet en París, Francia

Por Lisandro Enrique Cárdenas Ochoa

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 08:13 am
Suscríbete a nuestros canales

Entre los premios que se entregan cada año en la gala del Balón de Oro se encuentra el Trofeo Yashin, el galardón que se otorga al mejor portero del mundo.

NOTAS RELACIONADAS

En 2025, este premio reconocerá por primera vez a los mejores guardametas, así como a sus homólogos masculinos.

Los nominados a los premios masculino y femenino se revelaron el 7 de agosto, día en que también se confirmó la lista completa de candidatos al Balón de Oro. También se anunciaron los aspirantes al Trofeo Kopa, que se otorga a los mejores jugadores jóvenes del mundo, además de otros aspirantes al premio.

Lista de nominados para el Trofeo Yashin Masculino 2025

Portero

Club

Selección nacional

Alisson Becker

Liverpool

Brasil

Yassine Bounou

Al Hilal

Marruecos

Lucas Chevalier

Lille

Francia

Thibaut Courtois

Real Madrid

Bélgica

Gianluigi Donnarumma

PSG

Italia

Emiliano Martínez

Aston Villa

Argentina

David Raya

Arsenal

España

Matz Sels

Bosque de Nottingham

Bélgica

Yann Sommer

Inter de Milán

Suiza

Jan Oblak

Atlético de Madrid

Eslovenia

¿Por qué se llama Trofeo Yashin?

El Trofeo Yashin recibe su nombre en honor a Lev Yashin, la ex estrella de la URSS que sigue siendo el único portero de la historia en ganar el Balón de Oro.

Yashin, quien jugó en el Dinamo de Moscú durante toda su carrera, ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 1956 y la Eurocopa de 1960. Se le considera uno de los mejores y más influyentes porteros de la historia del fútbol.

El premio se estableció en 2019, 90 años después del nacimiento del hombre apodado "la Pantera Negra" que terminó en lo más alto de la clasificación del Balón de Oro en 1963.

¿Cuándo será la ceremonia del Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro 2025 tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el Teatro du Chatelet en París, Francia.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Grandes Ligas LVBP Albert Pujols Shohei Ohtani
Jueves 07 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol Internacional