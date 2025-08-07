Estos son los nominados a mejor portero del año

Suscríbete a nuestros canales

Entre los premios que se entregan cada año en la gala del Balón de Oro se encuentra el Trofeo Yashin, el galardón que se otorga al mejor portero del mundo.

En 2025, este premio reconocerá por primera vez a los mejores guardametas, así como a sus homólogos masculinos.

Los nominados a los premios masculino y femenino se revelaron el 7 de agosto, día en que también se confirmó la lista completa de candidatos al Balón de Oro. También se anunciaron los aspirantes al Trofeo Kopa, que se otorga a los mejores jugadores jóvenes del mundo, además de otros aspirantes al premio.

Lista de nominados para el Trofeo Yashin Masculino 2025

Portero Club Selección nacional Alisson Becker Liverpool Brasil Yassine Bounou Al Hilal Marruecos Lucas Chevalier Lille Francia Thibaut Courtois Real Madrid Bélgica Gianluigi Donnarumma PSG Italia Emiliano Martínez Aston Villa Argentina David Raya Arsenal España Matz Sels Bosque de Nottingham Bélgica Yann Sommer Inter de Milán Suiza Jan Oblak Atlético de Madrid Eslovenia

¿Por qué se llama Trofeo Yashin?

El Trofeo Yashin recibe su nombre en honor a Lev Yashin, la ex estrella de la URSS que sigue siendo el único portero de la historia en ganar el Balón de Oro.

Yashin, quien jugó en el Dinamo de Moscú durante toda su carrera, ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 1956 y la Eurocopa de 1960. Se le considera uno de los mejores y más influyentes porteros de la historia del fútbol.

El premio se estableció en 2019, 90 años después del nacimiento del hombre apodado "la Pantera Negra" que terminó en lo más alto de la clasificación del Balón de Oro en 1963.

¿Cuándo será la ceremonia del Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro 2025 tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el Teatro du Chatelet en París, Francia.