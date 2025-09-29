Estos son los equipos que se mantienen invictos esta temporada en el fútbol europeo

Suscríbete a nuestros canales

Luego de las recientes derrotas de gigantes como el Real Madrid y el Liverpool, solo siete equipos se mantienen invictos en lo que va de temporada en las cinco grandes ligas de Europa. Y, contra todo pronóstico, entre los nombres de élite como el Barcelona, Bayern Múnich y la Juventus, han ingresado a la lista el Elche y el Cremonese, siendo la sorpresa de este curso.

El desempeño del Elche y del Cremonese, dos equipos que muchos no esperaban ver en esta lista, refleja un buen comienzo de temporada, marcado por la solidez y la disciplina.

Invictos

La lista completa de los siete equipos que conservan el invicto son:

Barcelona

Bayern Múnich

Juventus

Crystal Palace

Elche

Cremonese

Borussia Dortmund

Este selecto grupo de equipos ha sabido cuidar la portería durante estas primeras siete jornadas.