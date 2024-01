El argentino Sergio 'Kun' Agüero regresa del retiro

Luego de más de dos años de retirarse del futbol profesional, el reconocido Sergio "Kun" Agüero desempolvará sus botas para volver a las canchas, en esta oportunidad estará jugando en el balompié de Uruguay.

El Kun vestirá los colores del Atlético Cuadril, un equipo aficionado del país sudamericano, que disputa la Superliga Sportcenter y para ello ha reunido a un amplio repertorio de exfutbolistas. El delantero argentino de 35 años pasará un tiempo en Punta del Este para ayudar a sus compañeros en el torneo.

“De Uruguay lo que más me gusta es Punta del Este. Me encanta porque es tranquilo y a mí me gusta estar tranquilo, recuerda Ovación de una entrevista que ofreció Agüero al medio.

El talentoso goleador que hizo historia en el Manchester City se vio obligado a retirarse cuando, tras fichar por el Barcelona, le diagnosticaron una arritmia cardiaca. Desde entonces se ha dedicado a aparecer en su canal de Twitch y en la Kings League, de la mano del equipo que dirige en el torneo.