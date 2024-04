¡Contundente! Jugador del Monterrey le envío un claro mensaje a Lionel Messi y Gerardo Martino (+Video)

El pasado miércoles 3 de abril se celebró el encuentro entre los Rayados de Monterrey y el Inter Miami por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. El combinado rosa de la Major League Soccer (MLS) recibió al cuadro azteca en el DRV PNK Stadium para medir fuerzas en el primer encuentro de la eliminatoria.

El gol de Tomás Avilés al minuto 19’ del primer tiempo no fue suficiente para las “Garzas”, quienes se vieron superados por los hombres de Fernando Ortiz gracias a los goles de Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez, quienes fueron los responsables de colocar el 2-1 definitivo en el marcador.

La molestia de Lionel Messi y el audio de Nico Sánchez

A pesar de que Lionel Messi no estuvo convocado para el encuentro ante los Rayados, el astro argentino se encontraba en el estadio para apoyar a sus compañeros. Asimismo, el capitán de la selección argentina fue protagonista de la gran controversia del encuentro, puesto que, según Nico Sánchez, ayudante técnico de los Rayados de Monterrey, el argentino se encaró con el cuadro mexicano en la zona mixta.

En este sentido, se filtró un audio de Sánchez en el que explicó que la “Pulga” le colocó el puño en la cara con la intención de hacerle daño. De igual manera, el argentino perteneciente al cuerpo técnico del conjunto de la ciudad de Monterrey, se refirió a Gerardo “Tata” Martino con un insulto.

Las disculpas de Nico Sánchez a Messi y Martino

Sin embargo, este sábado 6 de abril, el ayudante técnico de Monterrey publicó un video en sus redes sociales aclarando todos los inconvenientes causados por su audio filtrado, además de pedirle disculpas al estratega del Inter Miami por la forma a la que se refirió con él.

“El audio donde explico detalladamente lo que sucedió finalizado el partido el miércoles en zona mixta lo hago yo. Es un audio que le envié a mi círculo íntimo, pero es un error mío, no me había sucedido nunca y me servirá de aprendizaje para más adelante. Entiendo que el entrenador de Inter es una persona que no conozco, al cual me referí de una manera irrespetuosa así que le ofrezco mis disculpas, pero espero que sepa entenderme”, aseguró Nico Sánchez.

Finalmente, aclaró: “Yo soy igual de argentino que ellos y voy a defender siempre a mi club. Creo que está todo explicado en el audio que se viralizó y acá estoy para poner la cara”.