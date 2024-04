¡Escándalo! Integrante del Monterrey denunció que Messi lo quiso golpear (+Declaraciones)

El pasado miércoles 3 de abril, Monterrey logró una importante victoria como visitante ante Inter Miami en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions League.

Los goles de Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez sirvieron para que el cuadro mexicano se imponga 2-1 a domicilio. Ahora el objetivo es mantener esa ventaja en casa para obtener el pasaje a Semifinales. Pero el juego contra el combinado de la Major League Soccer (MLS) estuvo envuelto en polémica y una de ellas involucró al astro argentino Lionel Messi,

Lionel Messi se encaró con un asistente técnico de Monterrey

Pese a que Messi no fue de la partida en Miami, sí fue protagonista por lo sucedido fuera del terreno de juego. De acuerdo a unas declaraciones ofrecidas por Nicolás Sánchez, asistente técnico de Monterrey, a Fox Sports, el 10 quiso golpearlo tras la finalización del encuentro.

"Messi me quiso golpear, realmente no creo que quisiera una pelea, estuvo a 1 cm y me puso el puño al lado de la cara. Él buscaba mi reacción más que pegarme de verdad. Cuando termina el partido bajo de nuevo al vestuario, me acerco para pedirle una foto a Messi y en ese momento el guardaespaldas me para en buena onda. Pero Messi estaba enojadisimo, le estaba reclamando a los árbitros de una manera desenfrenada, les dijo de todo", comenta Sánchez.

"El Tata Martino también reclamando como loco, desubicadisimos los dos. Yo volteo y le digo a un comisionado de Concacaf: 'Si nosotros hacemos eso, nos echan a todos a la mie..." En ese momento a Messi se le mete el demonio y se va contra mi, me decía '¿Quien te crees que sos? Salame' y fue cuando me puso el puño cerca de la cara, el Tata Martino también me decía cosas, pobre pelot...", contó el asistente técnico.