Compañero de Cristiano Ronaldo confiesa: "Hay muchos jugadores descontentos aquí"

La fiebre del fútbol árabe que comenzó hace más de un año parece estar en su momento más bajo después de que varios jugadores hayan manifestado su inconformidad tras varios meses jugando y viviendo en Arabia Saudita. El dinero no parece ser suficiente para mantener contentas a la serie de figuras que acompañan a Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League.

El defensor francés Aymric Laporte se unió a Jordan Henderson y Karim Benzema como las grandes figuras que de alguna u otra manera han demostrado su descontento desde que llegaron a territorio saudí a cambio de mucho dinero. El ex defensor del Manchester City explicó en una entrevista con AS un poco de lo que ha visto desde que fichó por el Al-Nassr.

"Es un gran cambio comparado con Europa, pero al final es todo adaptación. No nos han puesto demasiadas facilidades. De hecho, hay muchos jugadores que están descontentos, pero bueno; cada día lo estamos trabajando, negociando por así decirlo, y a ver si se mejora un poquito porque esto es algo nuevo para ellos también, tener jugadores europeos que tienen ya una trayectoria larga", confiesa el nacionalizado español.

Al ser cuestionado sobre que es lo más complicado de sobrellevar en un país como Arabia, el defensor engloba todo un mismo saco: "En todos los sentidos, pero también en el día a día. La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos".

Laporte deja caer que no todo es como lo pintan a la hora de contratarlos, al menos hablando desde su experiencia personal: "Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto".