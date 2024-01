¡Traición al United! Esto dijo Cristiano Ronaldo sobre el Manchester City (+Video)

Cristiano Ronaldo arrasó en la gala de los Globe Soccer Awards, tras ganar tres de los reconocimientos que se entregaron este viernes 19 de enero de 2024 (el Premio Maradona, el Futbolista Favorito de los Fans y el Mejor Jugador de Medio Oriente).

Ante esto, el delantero portugués dio varias declaraciones que no pasaron desapercibidas, como todos las palabras que le dedicó al Manchester City y a varias de sus figuras, "El Manchester City lo hizo increíble. Felicitaciones por su temporada. Jugadores, entrenador. Magnífico... Finalmente ganan la Liga de Campeones, probablemente se la merecían hace dos años. Disfruto verlos jugar”.

Asimismo, el capitán del Al-Nassr los puso entre los principales candidatos a ganar la próxima UEFA Champions League junto con otros grandes clubes europeos, "El Manchester City tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Champions ¿Favoritos? Mancherster City, Real Madrid, Bayern..."

Por otro lado, quiso recalcar la gran competencia que tuvo con Erling Haaland en la lucha por el jugador con más goles en el año, "Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente duda de mí y vuelvo a tener éxito. No me afectan las críticas”.

Cabe destacar, que el experimentado futbolista de 38 años estuvo cerca de unirse al conjunto de Manchester en el verano de 2021 pero la llamada de Sir Alex Ferguson (su padre futbolístico), recomendándole que regresará a los "Red Devils" por su exitoso pasado en la institución, terminó de cerrar la posibilidad de ver a Cristiano con la camiseta celeste.