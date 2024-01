Cristiano Ronaldo manda contundente mensaje tras el The Best de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo está en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, está bien apartado de los reflectores del fútbol europeo, pero todavía causa impacto cada vez que decide hablar o en este caso, enviar un mensaje. Tras la noticia de que Lionel Messi recibió el Premio The Best como el mejor futbolista de la temporada, el portugués decidió levantar la voz.

Cristiano Ronaldo a través de su cuenta de Instagram posteó una foto donde se le ve sonriendo con un mensaje claro... "Back for more!". Muchos lo consideran un mensaje por el premio que ganó Lionel Messi, el portugués de 38 años de edad está en un gran estado de forma con sus 54 goles en 2023 y espera competir por la Eurocopa en Alemania 2024.

Hubo mucha sorpresa en los Premios The Best de la FIFA, primero no estaban los jugadores para recibir los premios y segundo, lo ganó Lionel Messi en una temporada donde no brilló lo suficiente, pero lo necesario para arrebatarle el título a Erling Haaland tras haber ganado la UEFA Champions League, Premier League y Copa FA, alcanzando el primer Triplete para el Manchester City.

Cristiano Ronaldo se está preparando de la mejor manera posible para afrontar el 2024 con buen fútbol, donde pueda mantener su ritmo de competición y llegar bien a la Eurocopa de Alemania que comenzará para Portugal el próximo 18 de junio.