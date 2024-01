Fanáticos de la Roma amenazan a estos Campeones del Mundo tras la salida de Mourinho (+Video)

Luego de dos años y medio al frente del equipo, el entrenador portugués José Mourinho fue despedido de la dirección técnica del plantel profesional del AS Roma, de Italia, tras encadenar una serie de resultados adversos en Serie A y sobre todo al caer eliminado en la Copa Italia en el clásico frente a su rival local, la Lazio.

Cuando parecía que comenzaba la famosa danza de nombres para encontrar a su reemplazante, el conjunto en el que militan los argentinos campeones del mundo Leandro Paredes y Paulo Dybala rápidamente se encontró con el anuncio de su nuevo entrenador: se trata nada menos que de Daniele De Rossi, ídolo de la institución por lo hecho como futbolista.

De Rossi llega para sumir las riendas del club que marcha en la novena posición en la Serie A con 29 puntos y que tiene que disputar los 16vos de Final de la UEFA Europa League ante el Feyenoord de la Eredivisie.

En medio del anuncio del nuevo entrenador, los hinchas del cuadro de la capital italiana se han volcado en contra de los refuerzos que llegaron al equipo de la mano de Jose Mourinho, entre ellos los argentinos Campeones del Mundo, Paulo Dybala y Leandro Paredes, exigiendo que es momento de subir su rendimiento y ayudar al club a conseguir los resultados deseados y que sean competitivos.

Tanto Dybala como Paredes no respondieron con palabras, pero sus rostros hablaron por sí solos demostrando que deben revertir el mal momento que atraviesa el equipo en lo que va de la temporada.

"Mourinho ya no está, ya no tienen excusa", es el grito al unísono que expresan los hinchas de la Loba, quienes esperan ver la mejor versión de los jugadores en el campo. Otro de los jugadores ampliamente criticados, sobre todo en las redes sociales, ha sido el belga Romelu Lukaku, quien no ha alcanzado el registro goleador esperado, solo habiendo anotado 14 goles en 26 encuentros disputados.