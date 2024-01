Atacan a Modric y Valverde por votar a favor de Messi en los premios The Best

El último premio The Best ganado por Lionel Messi ha levantado todo tipo de polémicas, justo cuando la mayoría apostaba por una victoria de el noruego Erling Haaland en la reciente gala organizada por la FIFA, el argentino vuelve a coronarse como el mejor. Ya se dieron a conocer quienes votaron por el argentino y dos jugadores del Real Madrid resaltan entre los nombres más importantes.

Federico Valverde y Luka Modric fueron los encargados de enviar sus votos por Messi a la FIFA, como se les permite por ser capitanes de Uruguay y Croacia, respectivamente. Tras la revelación de los votos a favor del argentino, muchos fanáticos del Real Madrid se dieron la tarea de ir a las redes de los futbolistas para reprochar la decisión.

En las cuentas de Instagram de ambos futbolistas se puede observar como los fanáticos merengues, muy disgustados, se expresaron en contra de la decisión tomada por Modric y Valverde, todo a pesar de ser dos de los jugadores más importantes para Ancelotti durante el pasado y en la actualidad.

Por increíble que parezca, esta no es la primera vez que la fanaticada del Real Madrid arremete contra sus propios jugadores por simpatizar con su enemigo público numero uno. Hace apenas un año el gran señalado fue David Alaba, quien se atrevió a colocar a Messi como el ganador del The Best; Los fanáticos terminaron por insultar y hacer comentarios racistas al ex jugador del Bayern.