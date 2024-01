¡Sorpresa! Este exjugador del Real Madrid le dio este lugar a Messi en el The Best (+Video)

Muchas cosas curiosas y llenas de sorpresas seguirán saliendo a medida que se continue revisando las votaciones del premio The Best, gala que se celebró en el auditorio Eventim Apollo de Londres y que coronó a Lionel Messi como el galardonado. Una de esas notas peculiares la puso un exjugador del Real Madrid y actual capitán de la selección española: Álvaro Morata.

El hoy delantero, que viste los colores del vecino de los merengues, el Atlético de Madrid, no le dio el primer lugar en sus preferencias a Messi, pero le tuvo en consideración para el segundo lugar en su listado, después de su primer voto a su compatriota Rodri.

Para la tercera casilla es su boleta decidió fijar al francés Kylian Mbappé, cerrando así su podio. Lo sorpresivo está en que, pese a su pasado madridista, el atacante no dejó que eso nublara sus preferencias con el argentino, que es emblema de la entidad rival de sus dos equipos.

En la votación final al The Best, Lionel Messi se terminó llevando su tercera edición de estos premios, aunque no estuvo presente en la sala para recibir el premio. En segundo lugar finalizó Erling Haaland, favorito para muchos antes del evento, con Kylian Mbappé en la tercera posición.