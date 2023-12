Luka Modric, Toni Kroos y Nacho: ¿Qué hará el Real Madrid con estos casos para la próxima temporada?

En el Real Madrid, temporada tras temporada, hay agendas que se abren para pasar por la debida máquina de las revisiones. Estas carpetas no son cualquier cosa, por tratarse de emblemas merengues, a los que -de una u otra manera- se ganaron en el campo el camino de más respeto y tacto. Luka Modrić, Toni Kroos y Nacho son, por ejemplo, parte de esos estelares que han vivido de cerca la política del club, que después de los 30 años solo renueva contratos por periodos cortos, como en estos casos: año a año.

Modric, de los tres, es el que más podría estar sopesando la idea de cambiar de aires, sobre todo, porque ya su papel no es tan indiscutible como en otros tiempos, en los que era la auténtica bujía del mediocampo. Ahora, con 38 años, Carlo Ancelotti le dosifica más y lo marca el dato que lo convierte en el décimo segundo jugador con más minutos de la plantilla, con unos 1.022, algo a lo no estaba acostumbrado en Madrid. Pese a esto, según el diario As, el croata aún no tiene una decisión tomada y esperará a ver sus sensaciones al termino de la campaña.

En la misma publicación admiten que pretendientes no le faltarán al mediocampista y que pudieran venir desde la MLS o Arabia Saudita, este último destino que ya lo tentó la temporada pasada y que el futbolista habría rechazado hasta un contrato de 200 millones de euros, al menos, así lo cuentan estos medios.

Por el lado de Kross, la realidad marcha con otro barniz, porque el alemán solo registra 33 años de edad y en este curso está más activo en la sala de máquinas. Se puede entrever que su destino seguirá atado a 'La Casa Blanca' y As destaca que Ancelotti quiere que así sea. No solo eso, sino que el dinero árabe como que no es algo que enamore al teutón, que en el pasado tildó tajantemente de "Vergonzoso", que jugadores jóvenes como Gabri Veiga se hayan dejado seducir por este fútbol a base de talonario.

Ahora bien, el caso de Nacho tiene otra tela y análisis, porque -cuenta As- el central ya tuvo rodeado de dudas en cuanto a su continuidad merengue. La competencia en la posición es bestial con Militao, Alaba y Rüdiger disponibles, lo que relega al español fuera del podio. Eso sí, ahora está viendo mucha acción, pero solo por la plaga de lesiones que atraviesa la zaga madridista, por tanto él sabe que al volver todo a la normalidad, pasará nuevamente a la cuarta opción de la plantilla y, por consecuencia, esto se verá traducido en menos minutos.

Más carpetas

Son varias las decisiones que tienen que tomarse en las oficinas del Real Madrid la próxima campaña. Ya se habló de tres, pero quedan casos como el Lucas Vázquez, quien ahora está muy activo, siendo un suplente de garantía de Dani Carvajal, situación que no parece preocuparle del todo al jugador, que ya apuntó su deseo a seguir en el club: "¿Si renovaría con el Madrid a día de hoy? Sí, por supuesto. El Madrid es mi sueño desde pequeño, mi casa, donde mejor me encuentro".

Así pues, que parece una carpeta menos complicada, sobre todo, si se analiza que está dando buenas actuaciones en los últimos encuentros, como ante Villarreal y Alavés, en el que fue el héroe que dio el triunfo in extremis a los merengues, salvó el liderato de La Liga y se llevó elogios de su entrenador.