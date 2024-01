¡Revancha! Erling Haaland es nombrado como el mejor jugador del 2023 (+Detalles)

Este viernes 19 de enero se celebró la gala de los premios “Globe Soccer Awards” en Dubái, la cual se encargó de premiar distintos rubros del mundo del fútbol en el año 2023. El Consejo de Deportes de Dubái es el encargado de llevar a cabo la premiación, la cual empezó en el 2010.

Dentro de las distintas categorías que fueron condecoradas están: jugador favorito de la Afición, mejor club masculino y femenino, mejor entrenador, mejor guardameta y mejor jugador masculino y femenino. Asimismo, se entregó el premio “Maradona”, el cual le corresponde al jugador que anotó más goles en la pasada temporada.

Cristiano Ronaldo fue uno de los principales galardonados por el Consejo de Deportes de Dubái, puesto que ganó el premio “Maradona” por primera vez en su carrera, luego de anotar 54 goles en el 2023, convirtiéndose en el máximo goleador del pasado año por encima de nombres como Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland. De igual manera, el artillero luso fue nombrado el “Mejor Jugador del Medio Oriente en el 2023”.

Erling Haaland: Mejor Jugador del Año

No obstante, el artillero noruego del Manchester City por fin obtuvo el reconocimiento por su prolífica temporada en el 2023 con el Manchester City. Días después de que Lionel Messi se quedara con el The Best entregado por la FIFA, para el que Haaland era el máximo candidato, el escandinavo fue galardonado con el premio al mejor jugador del 2023 por los Globe Soccer Awards.

De esta manera, en el hotel Atlantis de Dubái Haaland fue elegido como el mejor jugador del planeta, superando en la final a Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronald, Kevin De Bruyne, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Karim Benzema -el defensor del título-, Bernardo Silva, Mohamed Salah y Victor Osimhen.

“El Manchester City es un club fantástico, disfruto mucho de estar aquí. Espero volver muy pronto de la lesión, me estoy aburriendo de no jugar”, dijo el atacante de 23 años en el escenario.

Desde su llegada al City, el Vikingo anotó 71 goles y repartió 14 asistencias en 75 partidos, siendo la gran figura de un equipo que ganó todo: la primera UEFA Champions League de su historia, en Estambul, la Premier League, la FA Cup y la Supercopa de Europa.