Alarma en el Tri: Seis partidos sin ganar y caída libre en el ranking mundial

La Selección Mexicana de Fútbol concluyó sus compromisos de fecha FIFA previos a la Copa del Mundo 2026 —que albergará junto a Estados Unidos y Canadá— con una dolorosa derrota ante su similar de Paraguay. Este resultado no solo deja dudas en lo deportivo, sino que tiene repercusiones inmediatas en la clasificación mundial.

El combinado dirigido por Javier “Vasco” Aguirre acumula ya seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha negativa que no se vivía en el entorno tricolor desde la gestión de Miguel Herrera en 2015. Esta sequía de triunfos ha costado caro, traduciéndose en un descenso significativo en el Ranking FIFA.

Superados por el acérrimo rival

Antes de afrontar los duelos contra Uruguay y Paraguay, México se ubicaba en el puesto 13 del escalafón mundial, manteniéndose como el mejor clasificado de la zona por encima de Estados Unidos. Sin embargo, la caída ante el conjunto guaraní condenó al cuadro azteca a descender hasta la posición 15.

La otra cara de la moneda la vive el vecino del norte. La selección de Estados Unidos, bajo la tutela del argentino Mauricio Pochettino, ha mostrado una notable mejoría desde aquella derrota en la Copa Oro ante México.

El equipo de las "Barras y las Estrellas" venció a Paraguay y propinó una goleada a Uruguay, resultados que lo catapultaron dos escalones arriba, situándose ahora en el puesto 14 y desplazando al Tri como el gigante actual de la CONCACAF.

Rumbo al Sorteo Mundialista

A pesar del momento actual, el panorama administrativo se mantiene estable. Al ser coanfitriones del certamen, ambas selecciones (junto a Canadá) evitaron el desgaste de las eliminatorias y tienen su boleto asegurado.

La atención se centra ahora en el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se celebrará el sorteo de la Copa del Mundo. Gracias a su condición de locales, tanto México como Estados Unidos aparecerán como cabezas de serie, una ventaja que el "Vasco" Aguirre deberá aprovechar para recomponer el camino antes de que ruede el balón en el Estadio Azteca.