Llega el gran estreno de “Wicked: Por Siempre” a Venezuela

Este próximo 20 de noviembre llega a todas las salas de cine “Wicked: Por Siempre”, una de las películas más esperadas desde su lanzamiento a finales de 2024.

La sensación cinematográfica global del año pasado, que se convirtió en la adaptación cinematográfica de Broadway más exitosa de todos los tiempos, llega ahora a su épico, electrizante y emotivo desenlace con “Wicked: Por Siempre”.



Dirigida una vez más por el galardonado director Jon M. Chu y protagonizada por el espectacular elenco que regresa a sus papeles, encabezado por las superestrellas nominadas al Premio de la Academia, Cynthia Erivo y Ariana Grande, el capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda separadas y enfrentando las consecuencias de sus decisiones.

Trama de “Wicked: Por Siempre”

Elphaba (Cynthia Erivo), ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago (Jeff Goldblum).



Glinda, por su parte, se ha convertido en el glamoroso símbolo de la Bondad en todo Oz, viviendo en el palacio de la Ciudad Esmeralda y disfrutando de los privilegios de la fama y la popularidad.

Bajo la tutela de Madame Morrible, ganadora del Oscar Michelle Yeoh, Glinda es enviada como un resplandeciente consuelo para Oz, tranquilizando a las masas y asegurándoles que todo está bien bajo el mandato del Mago.



Mientras la fama de Glinda crece y se prepara para casarse con el Príncipe Fiyero (el ganador del Olivier y nominado al Emmy y SAG Jonathan Bailey) en una espectacular boda oziana, ella se ve atormentada por su separación de Elphaba.

Intenta mediar una reconciliación entre Elphaba y el Mago, pero esos esfuerzos fracasan, alejando aún más a las dos amigas. Las consecuencias transformarán para siempre a Boq y a Fiyero, y pondrán en peligro la seguridad de la hermana de Elphaba, Nessarrosa (Marissa Bode), cuando una chica de Kansas irrumpa en sus vidas.



Mientras una turba enfurecida se levanta contra la Malvada Bruja, Glinda y Elphaba deberán reunirse por última vez. Con su singular amistad como el eje de su destino, deberán verse realmente, con honestidad y empatía, si quieren cambiarse a sí mismas… y cambiar Oz por siempre.

Un equipazo para “Wicked: Por Siempre”

“Wicked: Por Siempre” también cuenta con la participación de la nominada al Emmy, Bowen Yang y Bronwyn James, como las asistentes incondicionales de Glinda, Pfannee y ShenShen, y la nominada al BAFTA y al Grammy, Sharon D. Clarke, como la voz de Nanamelosa, la niñera de la infancia de Elphaba.



La película está producida por el aclamado productor ganador del Tony y el Emmy Marc Platt p.g.a. y por el multipremiado productor teatral David Stone. Los productores ejecutivos son Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman y Dana Fox.

La primera película, Wicked, estrenada en noviembre de 2024, obtuvo 10 nominaciones al Premio de la Academia, incluyendo Mejor Película, y ganó los Oscar a “Mejor Diseño de Vestuario” y “Mejor Diseño de Producción”. A la fecha, ha recaudado $750 millones de dólares a nivel mundial.



“Wicked: Por Siempre” está basada en el musical que marcó a toda una generación, con música y letras del legendario compositor y letrista ganador del Grammy y del Oscar, Stephen Schwartz, y libreto de Winnie Holzman, inspirado en la novela superventas de Gregory Maguire.

El guion cinematográfico es de Winnie Holzman y Winnie Holzman & Dana Fox. La banda sonora está compuesta por John Powell y Stephen Schwartz, con música y letras de Stephen Schwartz.