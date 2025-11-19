Leyenda del fútbol uruguayo y del Inter de Milan llega a dirigir al Táchira

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este martes 18 de noviembre la sorpresa asaltó al Futve con la desvinculación de Edgar Pérez Greco como entrenador del Deportivo Táchira, dejando la mesa servida para los rumores sobre su recambio.

Justamente, no ha pasado mucho tiempo y la situación no ha dado margen a rumores, porque el 'carrusel aurinegro' ya designó al nuevo mandamás de este banquillo.

Y la referencia lleva a un nombre inesperado y con mucho reconocimiento internacional. Se trata del uruguayo Álvaro Recoba, muy conocido por su recorrido como jugador en clubes como Inter de Milán.

"Bienvenido, profe Álvaro Recoba, estamos seguros que escribirás una página gloriosa en el aurinegro, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club", informó el club en X.

Detalles del acuerdo entre Recoba y el Deportivo Táchira

El estratega tomará una nueva aventura en su carrera a los 49 años de edad y firmó un contrato con el conjunto venezolano vigente en primer término hasta fines de 2026.

Recoba viene de una primera experiencia a cargo de un equipo de Primera, tras liderar al vestuario de Nacional desde octubre de 2023 hasta junio de 2024.

El uruguayo dejó su más reciente experiencia tras un duro revés de su club con marcador de 3-0 ante el Cerro, en la primera fecha del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo. En su recorrido registró 37 partidos dirigidos con un saldo de 21 victorias, ocho empates y ocho derrotas.

Lo cierto es que para Álvaro Recoba el Deportivo Táchira será su primera experiencia entrenando en el extranjero y justamente de uno de los clubes más ganadores en el Futve, pero que viene de quedar eliminado en sus opciones en el cuadrangular de meterse a la gran final del Torneo Clausura.